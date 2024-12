“Reset”, si avvicina il giorno del (primo) giudizio

il processo

CATANZARO Meno di 24 ore e si concluderà il primo step giudiziario per gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato scaturito dall’inchiesta denominata “Reset“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Domani 19 dicembre, nell’aula bunker di Castrovillari, la gup distrettuale Fabiana Giacchetti è chiamata a valutare la posizione di quasi il 50% degli imputati, alcuni dei quali rappresentano – per l’accusa – i vertici della presunta Confederazione di ‘ndrangheta cosentina formata da diversi gruppi criminali. Si va dagli uomini del clan degli “Italiani” a quelli della famiglia degli Abbruzzese, meglio conosciuta come “Banana”. Tra i nomi, spiccano quelli di Francesco Patitucci, Michele Di Puppo, Umberto Di Puppo, Adolfo D’Ambrosio, Mario Piromallo detto “Renato”, Antonio Illuminato. I pentiti Francesco Greco e Ivan Barone e l’ex collaboratore di giustizia, Roberto Porcaro (richiesti 20 anni).

Diversi anche i componenti del clan degli “Zingari” di Cosenza come i fratelli Luigi Abbruzzese e Marco Abbruzzese e poi Fiore Bevilacqua detto “Manu Mozza” e Antonio Abruzzese detto “Strusciatappine”. Nell’elenco figurano anche alcuni storici boss della mala bruzia come gli ergastolani Gianfranco Ruà e Gianfranco Bruni.

L’accusa in aula è stata sostenuta dai pm della Dda di Catanzaro Corrado Cubellotti e Vito Valerio.

Le richieste di condanna avanzate dall’accusa

Antonio Abbruzzese (classe 1975), 7 anni e 6 mesi Antonio Abruzzese alias Strusciatappine, 14 anni Antonio Abbruzzese (classe 1984) 20 anni Celestino Abbruzzese, 6 anni Fioravante Abbruzzese, 14 anni Franco Abbruzzese, 12 anni Luigi Abbruzzese, 20 anni Marco Abbruzzese, 20 anni Nicola Abbruzzese, 20 anni Rocco Abbruzzese, 12 anni Saverio Abbruzzese, 10 anni e 8 mesi Gianluca Alimena, 2 anni Claudio Alushi, 18 anni Salvatore Ariello, 20 anni Luigi Avolio, 10 anni e 8 mesi Ivan Barone, 8 anni Giuseppe Belmonte, 8 anni e 2 mesi Gianluca Benvenuto, 10 anni e 8 mesi Massimo Bertoldi, 12 anni e 4 mesi Piero Bertoldi, 2 anni Cosimo Bevilacqua (classe 1965), 18 anni e 8 mesi Fabio Bevilacqua, 10 anni e 8 mesi Fiore Bevilacqua alias “Mano Mozza”, 10 anni Francesco Bevilacqua, 10 anni e 8 mesi Leonardo Bevilacqua, 12 anni Luigi Bevilacqua, 10 anni e 8 mesi Luigina Bevilacqua, 2 anni Andrea Bruni (classe 1983) 4 anni e 8 mesi Gianfranco Bruni, 20 anni Giuseppe Zoltan Bruniani, 1 anno e 4 mesi Salvatore Calandrino, 10 anni e 4 mesi Gianluca Campolongo, 7 anni Giuseppe Caputo, 12 anni Francesco Carelli 4 anni e 8 mesi Alessandro Cariati, 2 anni Alessandro Catanzaro, 14 anni Maria Rosaria Ceglie, 3 anni e 8 mesi Patrizio Chiappetta, 10 anni e 8 mesi Daniele Chiaradia, 12 anni e 4 mesi Francesco Ciliberti, 16 anni Fabiano Ciranno, 18 anni Francesco Curcio, 14 anni Marco D’Alessandro, 20 anni Adolfo D’Ambrosio, 20 anni Francesco De Cicco, 4 anni e 10 mesi Massimiliano D’Elia, 10 anni e 8 mesi Cesare D’Elia, 10 anni e 8 mesi Andrea De Giovanni, 10 anni e 8 mesi Michele Di Puppo, 20 anni Umberto Di Puppo, 20 anni Carlo Drago, 20 anni Renato Falbo, 7 anni Rosetta Falvo, 10 anni e 10 mesi Cristian Ferraro, 10 anni e 10 mesi Simona Ferrise, 14 anni Rosa Filippelli, 3 anni Adolfo Foggetti, 3 anni e 8 mesi Oscar Fuoco, 10 anni e 8 mesi Pietro Gardi, 1 anno e 4 mesi Gino Garofalo, 16 anni Salvatore Garofalo, 2 anni Alberigo Granata, 12 anni Andrea Greco, 19 anni Francesco Gualano, 8 anni Silvia Guido, 16 anni Francesco Iantorno, Giuseppe Iirillo, 10 anni e 8 mesi Antonio Illuminato, 20 anni Luciano Impieri, 6 anni Carlo Lamanna, 20 anni Daniele Lamanna, 3 anni e 4 mesi Ettore Lanzino, 20 anni Fabio Laratta, 2 anni Saverio Madio, 10 anni e 8 mesi Gianluca Maestri, 20 anni Antonio Magnelli, 2 anni Massimo Giuseppe Maione, 4 anni e 6 mesi Antonio Manzo, 12 anni Antonio Marotta, 20 anni Mauro Marsico, 10 anni Francesco Mazzei, 16 anni e 6 mesi Ivan Montualdista, 16 anni Alfredo Morelli, 16 anni e 8 mesi Alessandro Morrone (classe 1988), 16 anni e 8 mesi Francesco Occhiuzzi, 3 anni Roberto Olibano junior, 12 anni Anna Palmieri, 5 anni e 4 mesi Francesco Patitucci, 20 anni Damiana Pellegrino, 10 anni e 8 mesi Erminio Pezzi, 20 anni Enzo Piattello, 16 anni Giuseppe Piromallo, 3 anni Mario “Renato” Piromallo, 20 anni Paolo Pisani, 2 anni e 2 mesi Roberto Porcaro, 20 anni Franco Presta, 20 anni Gennaro Presta, 20 anni Roberto Presta, 5 anni e 4 mesi Maurizio Rango, 20 anni Michele Rende, 14 anni Francesco Ripepi, 10 anni e 8 mesi Gianfranco Ruà, 20 anni Antonio Russo, 12 anni Stefano Salerno, 16 anni e 8 mesi Eugenio Satiro, 10 anni e 8 mesi Marco Saturnino, 12 anni di Salvatore Sesso, 4 anni e 8 mesi Luca Simerano, 7 anni 6 mesi Mario Sollazzo, 10 e 8 mesi Francesco Sorrentino, 4 anni e 8 mesi Ettore Sottile, 20 anni Alberto Superbo, 20 anni Marco Tornelli, 10 e 8 mesi Alberto Turboli, 10 e 10 mesi Danilo Turboli, 10 e 8 mesi Francesco Veltri, 6 anni Giuseppe Zaffonte, 5 anni e 7 mesi Roberto Zengaro, 10 anni e 10 mesi Antonio Zinno, 10 ani e 8 mesi

Le parti civili

Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Comando Generale dei Carabinieri, Commissario Straordinario del Governo presso il Ministero tratto Antiusura e Racket, Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza, Comune di Rende, Monopoli di Stato, Associazione AntiRacket Lucio Ferrami.

