A Giovan Battista Perciaccante la “Civica Benemerenza” del comune di Cassano allo Ionio

la cerimonia

CASSANO ALLO IONIO «Ricevere un importante riconoscimento nel proprio Comune è sinceramente emozionante e gratificante, ne sono onorato perché sono legato al mio paese che è baricentrico nella Sibaritide e ha bellezze archeologiche che il mondo ci invidia. Questo premio vuole essere uno sprone per le giovani generazioni ad impegnarsi ed a chi ha responsabilità a tutti i livelli di creare occasioni di sviluppo e spazi di realizzazione affinché i giovani possano decidere di fermarsi nella propria terra. Ringrazio il sindaco Gianni Papasso, la Giunta ed il Consiglio per aver inteso attribuirmi il riconoscimento».

Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante nel ritirare la Civica Benemerenza attribuitagli dal Comune di Cassano allo Ionio «per il prezioso lavoro che profonde per la crescita della comunità che gli ha dato i natali e che lo vede protagonista eccellente di un impegno quotidiano, serio e proficuo».



L’imprenditore Perciaccante, alla guida di una impresa che vanta 68 anni di attività nel settore dell’edilizia civile ed industriale, del restauro di edifici monumentali, della realizzazione di strade, acquedotti, fognature, gasdotti, consolidamenti, opere di bonifica idraulica e forestale, è attivamente impegnato nella sfera della rappresentanza degli interessi delle imprese: oltre a guidare gli industriali cosentini, è, tra le altre cose, vicepresidente nazionale di Ance con delega al Mezzogiorno e Isole e componente Comitato di Presidenza di Unindustria Calabria. La civica benemerenza, consegnata in una cerimonia partecipata che si è tenuta nella casa comunale, è stata conferita, per come hanno sottolineato il sindaco Papasso, insieme al presidente del Consiglio Notaristefano e all’assessore Bianchi, «ad illustri cittadini che hanno o stanno dando lustro alla Città di Cassano»: Salvatore Azzolino (alla memoria), Loredana Giannicola, Luca Lione, Giovan Battista Perciaccante e Mara Tunno.

«Si tratta di un riconoscimento – ha concluso il premiato Giovan Battista Perciaccante – ma anche di una responsabilità perché non si tratta solo di portare in alto il nome di Cassano all’Ionio ma di fare rete, trovare alleanze, svegliare le forze dormienti della comunità per investire tutti insieme per la crescita del territorio e della regione».

