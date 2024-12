Fondi europei, oltre 600 gli iscritti in Calabria al corso sostenuto da Asprom

alta formazione

Sono oltre 600 gli iscritti dalla Calabria al corso on line gratuito di alta formazione in Progettazione europea organizzato dalla Delegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo, sostenuto dall’associazione Asprom e tenuto dalla giurista e professoressa Roberta Mancia, esperta della materia. «L’alta formazione sui fondi europei – afferma il professore Pasquale Tridico, presidente di Asprom – è una grande opportunità per creare occupazione, reddito e benessere. Intercettare e utilizzare i finanziamenti dell’Unione europea significa contribuire allo sviluppo economico e a ridurre la disoccupazione, la precarietà e il disagio sociale». Le lezioni del corso, aperto a tutti e con circa 2mila iscritti in totale, sono iniziate lo scorso 9 dicembre e proseguiranno sino al prossimo 21 luglio, con un programma completo su come accedere ai fondi europei e con il tutoraggio della docente, anche su singoli progetti». «La grande partecipazione al corso – sottolinea Mimmo Talarico, direttore di Asprom – testimonia il successo dell’iniziativa, utile anche ad alimentare il capitale culturale e sociale dei nostri territori».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato