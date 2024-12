Il “mercato” degli alloggi popolari a Catanzaro, Capomolla: «Accordo tra funzionari pubblici e comunità rom»

la conferenza stampa

CATANZARO «Si tratta di un profilo investigativo particolarmente importante perché riguarda pubblica amministrazione. L’ordinanza di misura cautelare di oggi, infatti, ipotizzata reati come quelli di associazione finalizzata ad una serie indeterminata di reati nella pubblica amministrazione e, in particolare, legati alle risorse per l’edilizia pubblica residenziale, le case popolari». Così in conferenza stampa il procuratore facente funzioni di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, commentando il blitz eseguito questa mattina dal gruppo interforze composto dalla Digos, agenti della Polizia di Stato e Carabinieri, con l’arresto di 8 persone (2 in carcere e 6 agli arresti domiciliari). Nell’inchiesta – partita dal 2022 – sarebbero stati individuati numerosi alloggi assegnati abusivamente, almeno una cinquantina, ma le verifiche sono ancora in atto. Secondo quanto emerso, inoltre, le tariffe variavano a seconda di chi portava avanti l’attività.

Le assegnazioni illecite

«Si tratta – spiega ancora il procuratore – di risorse che dovrebbero essere indirizzato a chi ne ha bisogno e non alterando la distribuzione con logiche privatistiche e clientelari». Il procuratore di Catanzaro ha spiegato ancora che sono coinvolti funzionari pubblici e privati che «facevano raccordo con la comunità rom, i funzionari pubblici avevano il compito di gestire il patrimonio residenziale pubblico e poi organizzavano le assegnazioni eludendo in modo anche sofisticato i criteri di assegnazione». Sono dunque coinvolti dipendenti Aterp, un amministratore pubblico che pure non avendo ruoli in Aterp «gestiva il raccordo per gli assegnatari illeciti. I reati evidenziano la stabilità e pervasività di questa associazione che alterava l’assegnazione».

Il “sistema Aterp”

Attraverso l’inchiesta sarebbe stato «portato alla luce il cosiddetto “sistema Aterp”, un’associazione che, in pratica, era un’agenzia immobiliare privata parallela al Comune e in grado di assegnare alloggi in modo illecito e dietro pagamento somme denaro. C’erano molti alloggi che venivano occupati abusivamente e senza che Aterp denunciasse ma anche un numero elevato di alloggi per cui gli assegnatari erano in mora nel pagamento dei canoni di locazione in una situazione di assoluta stasi». Un quadro che, come ha spiegato la pm di Catanzaro, Giulia Pantano, era stata già prospettata da un ex dipendente Aterp, oggi deceduto ma anche da molti dipendenti Aterp che avrebbero sollecitato persino le occupazioni abusive degli alloggi mentre un’altra denuncia è arrivata da un’assegnataria».

Il mercato delle case popolari

Per il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares «siamo davanti ad un sodalizio stabile e non occasionale volto a indirizzare in modo truffaldino risorse in cambio di vantaggi economici, colpendo la pubblica amministrazione a scapito anche di chi ha bisogno e ha diritto ad un alloggio. Un’inchiesta dal doppio significato perché crea anche turbativa sociale e un ulteriore impegno di spesa per i conseguenti disagi». Per il Comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro Mazzullo «si è disvelato un vero e proprio mercato delle case popolari in violazione delle norme. Dipendenti Aterp bypassavano procedure vincolanti in modo sofisticato favorendo un modello clientelare nell’assegnazione delle case popolari». (c. a.)

