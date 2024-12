Dai processi di ‘ndrangheta al faldone “Catanzaro” di Valpreda: gli atti del custode della memoria storica d’Italia

la storia

ROMA Molti lo considerano il custode della memoria storica d’Italia. Umberto Valloreja, responsabile dell’Archivio del tribunale di Milano, lavora al riordino e alla digitalizzazione dei faldoni contenenti gli atti dei processi più importanti. Suo, il prezioso contributo al processo sulla strage di Bologna. In una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, racconta del suo “impegno” ed elenca i numerosi atti legati ad altrettanti fatti che hanno segnato la storia d’Italia: si va dai procedimenti a Renato Vallanzasca, a quelli sulle Brigate Rosse, Nar e Prima Linea. Addirittura trova posto nei fascicoli anche un processo a Scientology. E di carte sono pieni anche i faldoni che raccolgono gli atti che riguardano processi per mafia e ’ndrangheta. «Duomo Connection, Nord-Sud, Belgio 2, Wall Street, Count Down 2. E poi tutta Mani pulite, il finanziamento illecito ai partiti, il riciclaggio sui conti esteri, Eni, Enimont; i processi a Silvio Berlusconi per reati tributari e fondi esteri Fininvest; fino alla strage di via Palestro e al sequestro di Abu Omar».

L’attività

«Stavo per proporre alla Commissione per lo scarto di mandare al macero la sezione “Giudice Istruttore” del 1970. Poi ne vedo alcuni scoloriti e leggo “Catanzaro“, e capisco che sono le inchieste sullo scrittore e anarchico Pietro Valpreda dopo la strage di Piazza Fontana. Nel tribunale calabrese era stato trasferito il processo nell’ottobre 1972 «per motivi di ordine pubblico», Pietro Valpreda in quella occasione aveva ribadito la sua estraneità ai fatti. Della sua attività, Valloreja ha interessato anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. «Ha inviato una pec lo scorso 3 ottobre, da allora non c’è stata risposta», scrive il Fatto Quotidiano. (redazione@corrierecal.it)

