Derby Cosenza-Catanzaro, al via da domani la prevendita – I DETTAGLI

la gara

COSENZA Sarà attiva dalle ore 11 di domani lunedì 23 dicembre 2024, la prevendita per il derby Cosenza-Catanzaro, valida per la diciannovesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15 di giovedì dicembre 2024. Per questa gara il club silano ha indetto la “Giornata Rossoblù”, prevista dal regolamento abbonamenti per la stagione 2024/2025. Gli abbonati potranno usufruire di un diritto di prelazione fino alle ore 24 di mercoledì 25 dicembre. Per motivi di ordine pubblico per questa gara non sarà aperto alla tifoseria il settore a Tribuna Rao (gli abbonati del settore Tribuna Rao hanno diritto di prelazione per la Tribuna Rossa Sud o possono liberamente acquistare un tagliando di un diverso settore. I tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Vivaticket.

I prezzi dei biglietti

PREZZI BIGLIETTI CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)CURVA NORD “CATENA”: EURO 19,00 (NO RIDOTTO)TRIBUNA A: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)TRIBUNA B: EURO 33,00 (NO RIDOTTO)TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 48,00 INTERO (NO RIDOTTO)TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 77,00 (NO RIDOTTO).

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B MAX 200 TAGLIANDI*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI*

Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso lo store ufficiale del Cosenza Calcio, sito in via Arabia e ai botteghini. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).

