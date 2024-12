Natale al freddo, gelo e neve in collina (anche in Calabria)

il meteo

ROMA Sono 7 le regioni che fino a Natale sono interessate da precipitazioni diffuse e nevose a quote piuttosto basse, a partire dai 300-500 metri.

La parte d’Italia più colpita sarà la fascia adriatica centrale – Marche, Abruzzo e Molise – con precipitazioni nevose, anche abbondanti, in collina.

Nevicherà, tuttavia, a quote collinari anche in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Laddove non nevicherà sarà invece la pioggia ad essere la protagonista. Il picco della nuova ondata di maltempo è avvenuto proprio durante la vigilia di Natale, mentre oggi 25 dicembre le precipitazioni cominciano gradualmente a diminuire fino a quasi cessare del tutto.

Sul resto d’Italia, invece, bel tempo con cielo sereno e terso dovuto all’alta pressione delle Azzorre. Particolare attenzione dovrà essere tenuta anche per altri due fattori importanti, ovvero vento e temperature. La ventilazione continuerà ad essere sostenuta dai quadranti settentrionali con il Grecale e la Tramontana che soffieranno fin oltre i 50-60 km/h provocando mareggiate con onde alte fino a 3-4 metri.

Le temperature invece saranno in diminuzione.

Se al Centro-Sud farà freddo di giorno (con non più di 8-11°C su molte città costiere e di pianura), al Nord sarà di notte in cui piomberà il gelo. Il 25 farà registrare intense gelate su gran parte del Nord con valori fino a -4°C anche in pianura e fino a -16/-18°C a circa 2000 metri di altezza. Gelate sono attese anche a Firenze, Perugia e Roma.

Il freddo proseguirà anche nella giornata di Santo Stefano (giovedì 26) e almeno fino all’ultimo weekend del 2024.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato