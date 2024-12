A Civita il progetto “Marchi di Qualità” per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio

l’iniziativa

CIVITA Il Comune di Civita, con il patrocinio della Regione Calabria e dell’ARSAC (Agenzia Regionale per i Servizi in Agricoltura della Calabria), ha lanciato il progetto “Marchi di Qualità”. Questa iniziativa mira a valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio calabrese, unendo tradizione e innovazione attraverso un marchio distintivo che garantisce alta qualità e autenticità.

Il progetto, unico nel suo genere, sarà presentato il 27 dicembre 2024, alle 18, a Civita, presso il Castello di Kruja, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura della Calabria, Gianluca Gallo, e del Commissario Straordinario dell’ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri. Questo programma è stato ideato e realizzato da un numero limitato di comuni, con l’obiettivo di creare un’identità forte per il territorio e promuovere i suoi prodotti, sia agricoli che artigianali, su scala locale, nazionale e internazionale.

Un’iniziativa di valorizzazione territoriale

Il progetto “Marchi di Qualità” nasce per rispondere alla crescente domanda di prodotti genuini e certificati, in un contesto in cui l’autenticità e la qualità sono valori imprescindibili per il consumatore. Il marchio non è solo un simbolo distintivo, ma rappresenta una garanzia di qualità, tutelando tanto i produttori quanto i consumatori e favorendo il riconoscimento e la diffusione dei prodotti tipici del comune di Civita e delle aree circostanti.

L’iniziativa coinvolge vari settori, tra cui l’agricoltura, l’artigianato e il turismo, e si propone di creare una rete di imprese locali che possano beneficiare del marchio per migliorare la loro visibilità e competitività. L’obiettivo è far emergere le peculiarità di un territorio ricco di storia, tradizioni e risorse naturali, che meritano di essere conosciute e apprezzate oltre i confini regionali.

Il ruolo della Regione Calabria e dell’Arsac

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Calabria, che ha messo in campo le proprie risorse per incentivare iniziative che promuovano lo sviluppo economico sostenibile del territorio. L’ARSAC, attraverso la sua esperienza e competenza, ha avuto un ruolo fondamentale nel supportare l’implementazione delle pratiche agricole e nella definizione dei criteri di qualità dei prodotti.

“Grazie al coinvolgimento di queste istituzioni, il progetto ‘Marchi di Qualità’ rappresenta un’opportunità concreta per le piccole e medie imprese, che possono ottenere un riconoscimento ufficiale per le loro produzioni. Inoltre, avranno il vantaggio di essere inserite in circuiti di marketing e promozione su scala regionale e nazionale. Faccio i complimenti alla mia squadra, in particolare al consigliere Gaetano Arcidiacono e al Dott. Domenico Armentano, che hanno curato e sviluppato il progetto,” ha dichiarato il Sindaco di Civita, Alessandro Tocci.

Un progetto unico

Il progetto “Marchi di Qualità” si distingue per la sua unicità, essendo stato ideato e realizzato da pochi comuni, tra cui Civita. Questo lo rende ancora più significativo, poiché testimonia l’impegno delle amministrazioni locali nel voler dare risalto alle eccellenze del territorio e contribuire allo sviluppo di un’economia basata sulla qualità e sulla sostenibilità.

Conclusioni

Il progetto “Marchi di Qualità” di Civita si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle risorse territoriali e si propone come modello di riferimento per altri comuni che desiderano intraprendere un percorso simile. Grazie alla sinergia tra il Comune, la Regione Calabria, al lavoro svolto sul campo dall’Assessore Gianluca Gallo e all’ARSAC, questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio calabrese, contribuendo a rafforzare la sua identità e a sostenere lo sviluppo di un’economia più verde, inclusiva e sostenibile.

