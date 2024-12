i controlli

COSENZA «Sono quasi 2 milioni i fuochi d’artificio illegali – dal peso complessivo di 15 tonnellate – sequestrati dalla Guardia di Finanza a Cosenza. Il materiale, già pronto ed imballato per essere venduto e utilizzato in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno, era nascosto in un deposito abusivo. 3 i soggetti denunciati». Così su X Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno.