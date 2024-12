Asp di Cosenza, Graziano: «Nessun avviso di garanzia per transazioni con Bff Bank»

IL CASO

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza:

«La notizia riportata in un articolo su un sito online e ripresa da altre testate online, secondo la quale sarebbero stati notificati quattro avvisi di garanzia all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza – con destinatari tre massimi dirigenti dell’Asp e un consulente esterno -, in merito alla vicenda delle transazioni con la Bff Bank, è priva di ogni fondamento. Ad oggi nessun atto è stato notificato né all’Asp cosentina né ad alcun dirigente o consulente. Dispiace che ancora una volta si siano riportate notizie false senza verificarle in alcun modo con le fonti dirette.

Nella giornata odierna il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonello Graziano, presenterà – a tutela dell’immagine dell’Azienda sanitaria provinciale – una querela per diffamazione a mezzo stampa contro il direttore della testata, contro l’autore dell’articolo, e contro le altre testate che hanno ripreso la falsa notizia».

