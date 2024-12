Ritrovato senza vita il 73enne scomparso ieri nel Cosentino

tragico epilogo

Tragico epilogo per il 73enne di cui venerdì mattina si sono perse le tracce nel Cosentino. E’ stato ritrovato il cadavere di Gianni Gallo, l’anziano uscito di casa a bordo della sua Fiat 600 vecchio tipo che è stata ritrovata qualche ora dopo in località Fornaci, tra Joggi e Pianette di Santa Caterina Albanese. Le ricerche erano partite dopo la denuncia presentata dai familiari preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Alle ricerche hanno preso parte i carabinieri, con il supporto di uomini della Guardia di finanza e vigili del fuoco con i cani molecolari. Ricerche che si sono fermate durante la notte. Questa mattina la notizia del ritrovamento del corpo dell’uomo. Saranno adesso le indagini a chiarire le cause del decesso.

