“A farla amare comincia tu” verso il gran finale: lunedì 30 dicembre c’è La Nakalaika – VIDEO

L’EVENTO

CATANZARO Cresce l’attesa per la terza edizione de “La NaKaLaiKa”, il grande evento che chiuderà la V edizione di “A farla amare comincia tu”, con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico, evento di punta delle festività natalizie del Comune di Catanzaro.

Come da tradizione, lunedì 30 dicembre, la processione serale si snoderà nei vicoli del centro storico di Catanzaro dove, a sorpresa durante il percorso, si esibiranno Lavinia Mancusi e Simona Sciacca, l’attrice catanzarese Claudia Olivadese, Antonio Pascuzzo e, poi, Renzo Rubino e la Sbanda, la Ottopiù street band, l’illusionista Mr Bang, la banda di Gimigliano, prima del gran finale con Alessandro Mannarino in trio. Ma le sorprese di “A farla amare comincia tu” non finiscono qui. La carovana della “Nakalaika” sarà guidata dal celebre trombettista e cantante Roy Paci che duetterà anche con gli altri artisti presenti alla kermesse. Un cast d’eccezione per quella che si preannuncia come una grande festa. “La notte delle serenate” sarà il filo conduttore delle performance artistiche che animeranno i vicoli e gli scorci più caratteristici del centro storico del capoluogo di regione, per riscoprirne la bellezza e creare momenti di vera condivisione tra tutti i cittadini e i turisti che scelgono Catanzaro e la Calabria per trascorrere le festività natalizie.

Mannarino è considerato uno degli artisti italiani contemporanei di maggior valore, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André. Attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e testi intrisi di poesia si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi precedenti 4 album ha già consegnato alla musica dei grandi classici come “Me so’ mbriacato”, “Statte Zitta” e “Vivere la vita”. Con “Apriti Cielo” è arrivata la consacrazione definitiva: il disco di platino e un tour che ha superato le 150mila persone. Nel gennaio 2020 è stato il primo e unico artista italiano ad essere invitato a suonare come ospite d’onore al Musée d’Orsay di Parigi. A settembre 2021 pubblica “V”, il progetto discografico più politico e visionario della carriera di Mannarino che viene acclamato dalla critica per la ricerca sonora e i temi trattati, tra cui natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna. Nel 2022 gira l’Italia in un tour live che lo porta in contesti naturali unici con set acustici in full band nei principali festival italiani, oltre che a La Mercè di Barcellona. Il viaggio termina a settembre 2022 con il primo concerto della carriera all’Arena di Verona. Ad un anno dal suo ultimo tour, Mannarino si è esibito con il “Corde Tour” nei festival estivi italiani più importanti, dove ha portato sul palco uno spettacolo nuovo e sorprendente, in cui le corde e la musica sono state protagoniste. E’ tornato live anche quest’inverno nei teatri, dove ha portato una nuova versione di “Corde” con un repertorio rivisitato: il suo format originale è stato un successo che ha raccolto oltre 60.000 spettatori in tutta Italia.

A farla amare comincia tu continua questa sera al teatro Politeama con l’evento “Il Tenco ascolta, il Tenco della Due Sicilie” che sarà presieduto da due autorevoli membri del direttivo del Club Tenco, Paolo Talanca e Steven Forti. Nel corso dell’evento sono previste le performance di Peppe Voltarelli, Simona Sciacca, Eman, Ivan Talarico, Peppe Fonte, e Lavinia Mancusi.