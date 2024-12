Natale 2024 Insieme per il Lavoro e la Carità: santa messa celebrata dal Vescovo Parisi

l’evento

Promossa da Lameziaeuropa, Diocesi di Lamezia Terme, Comune di Lamezia Terme e Caritas, si è svolta nell’area industriale Papa Benedetto XVI di Lamezia Terme, presso il nuovo stabilimento produttivo della società T&T Porte – Blindati – Infissi di Gianni Torcasio, società insediata nell’area che ha dato ospitalità all’evento, la celebrazione eucaristica natalizia presieduta dal Vescovo di Lamezia Terme S. E. Mons. Serafino Parisi dedicata al mondo del Lavoro nell’ambito della quinta edizione di “Natale Insieme per il Lavoro e la Carità”.

Filo conduttore dell’iniziativa, che ha visto la nutrita partecipazione di imprenditori e lavoratori ed è stata realizzata in stretta collaborazione con Don Fabio Stanizzo Direttore Caritas, le parole di Papa Francesco: “Il lavoro non è soltanto una vocazione della singola persona, ma è l’opportunità di entrare in relazione con gli altri: qualsiasi forma di lavoro presuppone un’idea sulla relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sè”.

Prima della Santa Messa si è svolta la visita del Vescovo Parisi alle attività in corso presso il Centro Servizi Lameziaeuropa tra cui i nuovi uffici operativi di Fincalabra, la futura sede operativa per la Calabria del Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di ricerca promossi dal Distretto Matelios e dal Gruppo Rina, il Corso di formazione Interregionale sul controllo numerico dei processi produttivi promosso dalla Fondazione Augurusa, le selezioni a livello regionale svolte dall’Istituto Nazionale Microcredito nell’ambito del progetto Yes I Start Up Calabria con la presentazione di una nuova iniziativa imprenditoriale nel campo delle attività sportive e del tempo libero per i giovani finanziata a Lamezia Terme e promossa da una giovane donna rom, esempio positivo di concreta integrazione sociale sul territorio.

Nel corso della iniziativa, oltre a Gianni Torcasio, hanno portato il loro saluto al Vescovo, il Vicepresidente della Giunta Regionale ed Assessore alla Transizione Digitale Filippo Pietropaolo, per il Comune di Lamezia Terme il sindaco Paolo Mascaro, il Vicesindaco Antonello Bevilacqua e l’assessore Francesco Stella, il presidente della Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo, l’Amministratore Delegato di Fincalabra Spa Alessandro Zanfino, il dirigente Corap Fabrizio D’Agostino, i Sindaci dei Comuni di Gizzeria, San Mango D’Aquino, Serrastretta e Soveria Mannelli, il vicesindaco di Falerna, consiglieri provinciali e del Comune di Lamezia Terme, i rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la direttrice Frangella del Centro Protesi Inail.

Tutti hanno ringraziato Mons. Parisi per la grande disponibilità ad incontrare gli imprenditori ed i lavoratori delle aziende insediate nell’area nel corso delle visite pastorali effettuate. Il Vescovo Parisi ha evidenziato che questa importante realtà produttiva dell’area industriale di Lamezia Terme, che offre una visione positiva ed innovativa della Calabria, ricca di aziende ed imprenditori che operano con successo sui mercati regionali e nazionali e di lavoratori e lavoratrici che operano quotidianamente con dedizione ed impegno, rappresenta in concreto un buon esempio di quanto indica il Vangelo ovvero di umanizzazione dei rapporti personali e di fertilizzazione del contesto frutto di un lavoro corale che mette insieme imprese, lavoratori ed istituzioni che operano sul territorio.

Lameziaeuropa augura Buone Feste a tutti i cittadini lametini e calabresi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato