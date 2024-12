Non si ferma all’alt dei poliziotti e fugge, poi l’aggressione. Arrestato un uomo a Catanzaro

il fatto

CATANZARO Nuova aggressione ai danni di poliziotti a Catanzaro. Nella notte un uomo, appartenente alla comunità rom della città, alla guida di un’auto in transito non si è fermato all’alt imposto dagli agenti delle volanti, dandosi poi alla fuga. Il fatto è accaduto nel quartiere marinaro del capoluogo calabrese. L’uomo alla guida della sua auto, dopo avere forzato il posto blocco, ha tentato di fare perdere le proprie tracce ma è stato individuato e arrestato da tre agenti della Polizia di Stato che, secondo quanto riferito, a seguito della sua reazione hanno riportato delle ferite non gravi. L’episodio è stato stigmatizzato, con una nota, dal sindacato Fsp Polizia di Stato. “Ancora una volta – ha affermato il segretario provinciale Rocco Morelli – sono i poliziotti della Squadra volante a subire le conseguenze dell’arroganza, della prepotenza e della delinquenza di coloro che non conoscono le regole del vivere civile nella nostra città. Si tratta di un altro episodio che si aggiunge a numerosi altri verificatisi nel corso dell’anno, con protagonisti soggetti che, ignari delle regole, tentano di imporre la loro legge. È ora che la comunità intera si schieri apertamente dalla nostra parte. Non è più accettabile che queste persone tengano in ostaggio interi quartieri, mentre a farne le spese sono sempre e solo i colleghi che operano sul campo, senza sosta, anche nei giorni festivi”.

