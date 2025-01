Luigi Maria Greco, un rifugio di autorevolezza e saggezza

il ricordo

Ho aspettato qualche giorno per parlare di Luigi Maria Greco troppo commossa nel ricordare un medico, il presidente dell’ordine che ha iscritto me e migliaia di giovani medici al nostro ordine professionale di Cosenza, un rifugio di autorevolezza e saggezza, un uomo perbene.

Non me ne voglia Ermanna la sua compagna di una vita se dico che Luigi brillava ancor di più anche talvolta su di lei…perché il suo nascondersi alla notorietà di fatto non gli ha mai impedito di essere un illuminato che ha fatto di tanti giovani medici dei grandi professionisti più, forse, della politica che lo circondava. A Roberta suo grandissimo amore voglio ricordare la sua forza nel cammino, a Francesca che oggi è uno di quei professionisti illuminati che Luigi ha formato voglio ricordare il senso del lavoro duro anche dietro le quinte di un laboratorio, perché si è medici anche lì e forse di più quando si fanno diagnosi di covid o Hiv.

Ricordo a me stessa il cammino difficile degli inizi di quando mi iscrisse nel lontano 1988 all’ordine dicendomi “scordati chi sei stata e dimostra chi sei”.

Io medico non posso pensare a te come a un professionista unico e disponibile, ma soprattutto a un medico capace in un cammino contemporaneo di una virologia che ha cambiato le nostre vite e il nostro divenire.

