Maneggia una pistola e parte un colpo, bimba di 3 anni in fin di vita

la vicenda

BRESCIA Maneggiando la pistola che ha trovato in casa, una bambina di tre anni (e non 7 come pareva in un primo momento) è rimasta gravemente ferita, raggiunta in modo accidentale da un proiettile. E’ stata trasportata in ospedale e le condizioni sono ritenute gravissime. La vita, seconda quanto affermato dagli inquirenti, sarebbe in fin di vita.

E’ accaduto in un appartamento a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato