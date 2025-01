A Cosenza più di 50mila presenze per il concertone di Achille Lauro in piazza dei Bruzi

I numeri dell’evento

COSENZA Sono state più di 50mila le presenze, secondo una stima approssimativa degli organizzatori, registratesi la notte di Capodanno al concertone di Achille Lauro in Piazza dei Bruzi. Delle circa 50 mila presenze, 10 mila sono state rilevate solo nell’area più prossima al palco. Anche le rilevazioni del comparto commerciale e produttivo sono estremamente positive e danno conto di elevate presenze nei ristoranti, nei bar e nelle strutture ricettive. Molti gli esercizi commerciali che hanno lavorato fino all’alba ed anche oltre. Un segno tangibile della ricaduta economica che l’evento ha prodotto sul territorio. «Un risultato – ha commentato il Sindaco Franz Caruso – merito delle scelte artistiche e della campagna di comunicazione che ha, tra l’altro, visto gli spot della città passare su Sky, rilanciando l’immagine colta ed accattivante di Cosenza».

E la città di Cosenza è entrata anche nelle grazie dello stesso Achille Lauro che non solo ha apprezzato l’accoglienza ricevuta, ma ha, direttamente dal palco, più volte ringraziato il sindaco Franz Caruso. «Il vostro sindaco – ha detto alla platea – è una persona di grande umanità che riflette quello che voi siete». Il pubblico di Cosenza ha ricambiato con grande calore ed empatia. Sono stati veramente tanti ad assieparsi, sin dalle prime ore del pomeriggio, in attesa del cantante e performer. Il sindaco Franz Caruso ha rivolto, inoltre, un plauso particolare alle Forze dell’ordine, della Polizia municipale e degli operatori del 118 e della Croce Rossa Italiana, «grazie ai quali il piano di safety-security, coordinato dalla Questura, ha funzionato alla perfezione, garantendo ordine e sicurezza. Nessun incidente ha rovinato la festa – ha affermato Franz Caruso – e di questo risultato non possiamo non ritenerci pienamente soddisfatti. La civilissima Cosenza ha dimostrato che ci si può divertire senza eccedere ed oltrepassare i limiti, e di poterlo fare in allegria e spensieratezza, nel pieno rispetto di se stessi e degli altri. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e Cosenza ha brillato, ancora una volta, nel panorama nazionale. E’ questo il mio orgoglio, certamente da Sindaco, ma soprattutto da cosentino. Altri più importanti traguardi raggiungeremo. Lo meritano la città e la sua comunità».