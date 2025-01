Il governo dice sì: Alta Velocità anche in Calabria

il contributo

Non può che fare piacere apprendere che il Governo Meloni non intende mettere le mani su capitoli di spesa che riguardano la Calabria e, in particolare di apportare modifiche a quanto è stabilito dalle regioni. Nel caso alla Calabria. Sicché è stata data la conferma che l’alta velocità. In Calabria transiterà seguendo il tracciato esistente ovviamente adeguato all’abbisogna. Da ciò la conferma che i nove miliardi di euro previsti per l’alta velocità ferroviaria in Calabria non saranno distratte per altre opere sullo Stretto di Messina come era stato paventato.

Per scongiurare ogni altra interpretazione, su proposta del Partito Democratico è dei capigruppo di opposizione, è stato deciso che nell’ordine del giorno del 10 gennaio, il Consiglio Regionale discuta anche dell’alta velocità in Calabria. Ciò per evitare possibili “colpi di mano” sul futuro della Calabria e segnatamente dei 9,4 miliardi previsti dal Governo Draghi per l’alta velocità.

Anche l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Stefania Caracciolo è intervenuta per smentire il dirottamento della cifra stanziata (oltre nove miliardi di euro) per l’alta velocità.

C’è da chiedersi chi, come e perché abbia diffuso la voce che dava per certa la distrazione della somma prevista per l’alta velocità sulla spesa per il Ponte sullo Stretto di Messina.

C’è da chiedersi se è certo che non vi sia stata l’intenzione (foss’anche strumentale) per lasciare la Calabria senza “Alta Velocità” ferroviaria, stante talune richieste avanzate perché venisse dirottato il tragitto per fare transitare i treni dal centro di una città.

