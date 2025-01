‘Ndrangheta, il passo indietro di Rosario Barbaro: «Non sono più un collaboratore di giustizia»

la decisione

LAMEZIA TERME «Intendo comunicare che non sono più un collaboratore di giustizia». È l’annuncio a sorpresa di Rosario Barbaro (cl. ’72) affidato ad un manoscritto diffuso dal proprio avvocato. Una notizia destinata a smuovere gli ambienti criminali legati alla ‘ndrangheta calabrese. Barbaro, infatti, è ritenuto membro del clan Papalia, la più potente cosca attiva nel nord Italia originaria di Platì e legata alla famiglia Barbaro. La sua collaborazione era iniziata nel giugno del 2021 con la Dda di Milano, i pm Stefano Ammendola e Paolo Storari, coordinati dall’aggiunto Alessandra Dolci. Rosario Barbaro, inoltre, è sposato con Serafina Papalia, figlia del superboss Rocco Papalia, oggi libero dopo quasi 30 anni di carcere e residente a Buccinasco, la “Platì del nord”. Nei primi verbali, il classe ’72 detto “Rosi” aveva parlato dei suoi rapporti con la famiglia Maiolo. «Fino alla carcerazione avevo la dote di picciotto all’interno della locale di ‘Ndrangheta di Corsico-Buccinasco. Il locale di ‘Ndrangheta è rimasto bloccato perché c’erano stati dei problemi in Calabria. Quando sono uscito dal carcere ho commesso alcuni reati ma non necessariamente legati al mio inserimento nella menzionata locale. In Calabria c’era stata la scomparsa di Pasqualino Marando e dei due Trimboli, paesani nostri, motivo per il quale ognuno cercava di stare più riservato, temendo anche eventuali ritorsioni in quanto si potevano immaginare alleanze non corrispondenti al vero (…)». A quasi 4 anni, dunque, il dietrofront per «motivi e ragioni – scrive – che al momento non intendo spiegare e sui quali mi riserverò in seguito di entrare nel merito». (g.curcio@corrierecal.it)

