Festa del Tricolore: Celebrazione del Simbolo Nazionale Italiano

ROMA Oggi, l’Italia celebra la Festa del Tricolore, una ricorrenza dedicata al simbolo nazionale che rappresenta la storia, l’unità e l’identità del nostro Paese: la Bandiera Italiana. Questa giornata non è solo un’occasione per esporre il nostro amato tricolore, ma anche un momento di riflessione sui valori di libertà e democrazia che esso incarna. La Festa del Tricolore affonda le sue radici nella storia dell’Italia, risalendo al 7 gennaio 1797, quando la Repubblica Cisalpina, una delle prime Repubbliche nate dall’onda della Rivoluzione Francese, ha adottato ufficialmente il tricolore italiano. Da quel momento, la bandiera è diventata il simbolo di una nazione in cerca di unità e libertà, abbracciando i principi di uguaglianza e giustizia. “Il Tricolore è il simbolo di un’Italia unita, di una storia condivisa e di un futuro da costruire insieme. Oggi ricordiamo il significato profondo di questo vessillo, che rappresenta la nostra libertà e i sacrifici di coloro che ci hanno preceduto. Rappresenta una serie di valori e ideali che guidano le Forze Armate e di Polizia. È un richiamo costante al servizio, al sacrificio e all’amore per la Patria, essenziale per tutte le donne e uomini in divisa”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Tarallo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri.