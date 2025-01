Indagini sulla morte di Serafino Congi. L’Asp di Cosenza istituisce una commissione d’inchiesta interna

il caso

COSENZA È stata istituita una commissione d’inchiesta interna alla quale spetterà il compito di chiarire eventuali responsabilità sulla morte di Serafino Congi, deceduto il 4 gennaio scorso mentre si trovava a bordo di una ambulanza in transito dall’ospedale di San Giovanni in Fiore all’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. Lo comunica il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Antonio Graziano, che in una nota esprime «profondo dolore» per la morte del 48enne. «Si resta in attesa di quanto stabilirà l’autorità giudiziaria che ha aperto un’inchiesta. L’Azienda Sanitaria, – si legge ancora nella nota – metterà a disposizione della magistratura tutte le informazioni necessarie, garantendo la massima disponibilità a fornire ogni utile dettaglio necessario a fare piena luce sul tragico evento».

