il caso

BARI Un operaio di 59 anni, dipendente di un’azienda agricola, è morto venerdì in un incidente sul lavoro tra Cozze e Conversano, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del Pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione è stato schiacciato dal mezzo che aveva lasciato in pendenza.