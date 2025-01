Causò un tragico schianto guidando ubriaco, arrestato

il dramma

MILANO Incidente stradale lungo la statale 344 dir tra Cremenaga e Luino, in provincia di Varese, e per questo è stato arrestato e condotto in carcere. Nell’incidente, che aveva visto coinvolte quattro auto, perse la vita Francesco Ferrazzo, 44 enne di Cremenaga, originario di Mesoraca e impiegato come frontaliere in Ticino, mentre furono 6 i feriti, di cui due in prognosi riservata, mentre le altre quattro vennero medicate e dimesse con prognosi che andavano da 1 a 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere che il conducente dell’auto al momento dell’incidente guidava in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a folle velocità superiore ai 100 km/h e compiendo sorpassi pericolosi. Per questo motivo l’uomo, il successivo 6 maggio, fu arrestato dalla Polizia Locale di Luino con l’accusa di omicidio e lesioni stradali. L’11 dicembre scorso il 43enne ha patteggiato una condanna a 4 anni e 10 mesi per omicidio e lesioni stradali. Nella mattina di sabato 4 gennaio, l’uomo, destinatario dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Varese, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Luino, e condotto presso la casa circondariale di Varese.