Un bando “rompicapo” e alleati insofferenti: nuove perturbazioni sul Comune di Catanzaro

“nubi” su palazzo de nobili

CATANZARO Nuove perturbazioni su Palazzo De Nobili. Tornano le fibrillazioni politiche al Comune di Catanzaro, nel contesto di una consiliatura nata con il peccato originale dell’”anatra zoppa”, la vittoria di Nicola Fiorita sindaco leader di un centrosinistra però minoranza in Consiglio. L’ultimo rimpasto a fine estate da parte di Fiorita ha ricalibrato la Giunta in una direzione più progressista con l’appoggio esterno di Azione ponendo fine all’alleanza – piuttosto innaturale – con l’area del consigliere regionale Antonello Talerico, oggi a Forza Italia, ma non per questo ha sgomberato il campo da incognite e incertezze. Anche perché l’amministrazione comunale fondamentalmente si regge sempre sul sostegno del cosiddetto “mondo di mezzo”, quei consiglieri comunali “responsabili” eletti con schieramenti diversi da quello di Fiorita ma buoni per tutte le stagioni. In estate la fine (velenosa) della “corrispondenza di amorosi sensi” con l’area Talerico consumata essenzialmente su un “pasticciato” bando per l’appalto della gestione dei rifiuti gestito dall’assessorato guidato a suo tempo da un fedelissimo dello stesso Talerico: quel bando – uno degli atti amministrativi più spinosi e di maggiore importanza della consiliatura, del valore di 60 milioni – venne annullato in autotutela ma quel “vulnus” si sta trascinando ancora adesso e resta lo scoglio politico più ingombrante per Fiorita, anche perché sulla vicenda, che è un “rompicapo”, si è abbattuta la tegola di un’istruttoria dell’Anac piuttosto dura, e all’orizzonte c’è concreta la possibilità di un aumento della Tari, che certo non è il massimo da propinare alla popolazione. Il nuovo bando per la gestione dei rifiuti è in dirittura d’arrivo, ma Azione, che sul punto aveva fatto una spietata opposizione fino a qualche mese fa, in questi giorni avrebbe già manifestato fortissimi malumori, che si sommerebbero poi ad altre insofferenze e a un “sentiment” al momento in città non troppo favorevole all’amministrazione Fiorita, anche per le polemiche sul concerto di Capodanno, affidato a un rapper, il romano El Matador, la cui esibizione ha scontentato (e sconcertato) numerosi catanzaresi. In queste ore nei corridoi di Palazzo De Nobili il tam tam sempre più insistente riferisce di una Azione che sta valutando il da farsi, e che non escluderebbe di ritirare l’appoggio esterno che a settembre ha dato a Fiorita, mentre si fa sempre più incalzante l’assedio da parte di Talerico e dei suoi fedelissimi, che hanno il “dente avvelenato” persino più di prima. Sul piano numerico anche una eventuale fuoriuscita di Azione potrebbe non essere determinante per far cadere l’amministrazione, anche perché nemmeno il centrodestra è così unito (e soprattutto non è ancora pronto nel caso di voto anticipato) e dalle parti del Comune non c’è alcuna voglia di parlare di dimissioni di massa, soprattutto in quel “mondo di mezzo” che vive del piccolo cabotaggio quotidiano. Ma sul piano politico la situazione potrebbe diventare ancora più magmatica di quanto già non sia. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato