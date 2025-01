A CHIARE LETTERE | La sanità dei drammi e dei tagli e l’irrisolto “caso Calabria” – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Il tema della sanità alla luce di due fatti molto significativi – la morte di un cittadino di San Giovanni in Fiore per una falla nell’emergenza urgenza e l’ordinanza del divieto di ammalarsi del sindaco di Belcastro – è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Si ripropone – si evidenzia “A Chiare Lettere” – il drammatico problema dell’assistenza sanitaria carente soprattutto nelle aree interne, a causa dei tagli dei servizi sanitari imposti di fatto dal livello centrale con il piano di rientro e il commissariamento. E’ urgente che il governo e la politica nazionale davvero considerino la Calabria come una emergenza da affrontare con risorse e attenzioni speciali e con risposte straordinarie e anche rapide».

