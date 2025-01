Tragedia nel Cosentino, morto un 63enne travolto dal suo trattore

la tragedia

COSENZA Un 63enne di Roggiano Gravina, nel Cosentino, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto ieri pomeriggio in un drammatico incidente mentre lavorava la sua terra. L’uomo, da poco rientrato dalla Svizzera per un breve periodo di soggiorno nel suo paese natale, non ce l’ha fatta ed è deceduto oggi dopo essere stato trasportato in ospedale a Cosenza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre il 63enne era impegnato nella pulizia di un terreno situato in una zona particolarmente scoscesa. Durante i lavori, il trattore che stava utilizzando si è improvvisamente ribaltato, finendo per schiacciarlo. Nonostante il grave trauma, l’uomo è riuscito a lanciare l’allarme, facendo sentire le sue urla di dolore che sono state prontamente udite dai vicini. Le operazioni di salvataggio si sono rivelate difficili a causa della posizione del trattore e delle sue dimensioni. Una volta liberato, l’uomo è stato portato a Cosenza dove purtroppo oggi è deceduto per le gravi ferite riportate.

