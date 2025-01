Importanza della comunicazione medico-paziente nelle malattie dermatologiche, evento formativo a Catanzaro

l’evento

CATANZARO Migliorare le competenze comunicative dei medici, un aspetto fondamentale nella cura delle patologie dermatologiche come psoriasi, dermatite atopica e altre malattie della pelle. La comunicazione, infatti, non è solo un aspetto accessorio del trattamento, ma una vera e propria parte integrante del percorso terapeutico che può influenzare significativamente i risultati clinici e la qualità della vita del paziente. È questo l’obiettivo dell’evento formativo che si terrà sabato 18 gennaio all’Hotel Guglielmo di Catanzaro, sul tema “L’importanza della comunicazione medico-paziente nelle malattie dermatologiche”. Questo evento, che riunirà esperti del settore, ha come obiettivo principale il miglioramento delle competenze comunicative dei medici, un aspetto cruciale nella cura delle patologie dermatologiche. Organizzato dal dottor Giancarlo Valenti, Direttore della S.C. di Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, il corso è destinato a dermatologi e infermieri, con sessioni teoriche e pratiche finalizzate a migliorare le competenze relazionali. Al corso parteciperà anche la coach Emanuela Mazza, docente in Comunicazione Medico-Paziente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Rappresentante nazionale di EACH, l’International Association for Communication in Healthcare. Le patologie dermatologiche, sebbene spesso considerate meno gravi rispetto ad altre malattie, hanno un impatto profondo sulla vita dei pazienti, non solo a livello fisico, ma anche psicologico e sociale. La relazione con il medico, e in particolare la capacità di comunicare efficacemente, riveste un ruolo cruciale nel percorso di cura e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Per questo motivo, il corso si propone di affrontare la tematica della comunicazione come una componente integrale della terapia, con un focus particolare sull’importanza di sviluppare competenze specifiche per instaurare un dialogo proficuo con i pazienti e i loro familiari.

Il programma dell’evento

La giornata inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali a cura della dottoressa Simona Carbone, Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. A seguire, l’introduzione ai lavori a cura del dottor Giancarlo Valenti, Direttore della S.C. di Dermatologia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, che aprirà le sessioni formative con un intervento sulle malattie dermatologiche autoimmuni. Il programma prevede una serie di interventi focalizzati sulle diverse problematiche legate alle malattie dermatologiche e alla loro gestione comunicativa. Tra questi, il dottor Pierfrancesco De Giacomo discuterà l’impatto psicologico e la qualità della vita dei pazienti affetti da dermatite atopica, mentre il dottor Domenico D’Amico affronterà il tema delle difficoltà psicologiche legate alla psoriasi. La dottoressa Gaia Fasano, invece, presenterà le strategie di comunicazione efficaci per favorire la ricrescita dell’autostima nei pazienti con alopecia. La sessione del mattino sarà conclusa dalla professoressa Emanuela Mazza, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che approfondirà il ruolo fondamentale della comunicazione nel rapporto medico-paziente, fornendo strumenti pratici per una comunicazione empatica ed efficace. I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in una sessione pratica, affrontando casi emblematici in gruppi di lavoro. L’evento si concluderà alle 13 con un intervento di sintesi a cura del dottor Giancarlo Valenti, che ribadirà come la relazione medico-paziente debba essere considerata parte integrante del percorso di cura. Al corso ECM sono stati assegnati 4 crediti formativi. Provider e segreteria organizzativa sono della Aretré Srl. Il corso ha il patrocinio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro; dell’ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catanzaro; del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della Regione Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato