‘Ndrangheta e narcotraffico, smantellata organizzazione italo-albanese: 15 misure cautelari

il blitz

BOLOGNA Dall’alba è in corso un’operazione di polizia con arresti, perquisizioni e sequestri – delegati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna – nei confronti di 15 persone fisiche, domiciliate in varie province italiane, di cui 5 in provincia di Reggio Emilia, indiziate di aver preso parte a una organizzazione criminale italo/albanese dedita al traffico internazionale di stupefacenti che, dal 2020, ha importato e acquistato (dall’Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi) nonché detenuto e venduto sull’intero territorio nazionale (con, anche, alcune distribuzioni avvenute dall’Emilia Romagna verso la Calabria): 23 chili di cocaina, 06 kg i eroina, 80 kg di hashish e 240 kg di marijuana per un controvalore stimato in 8 milioni di euro. La complessa attività di indagine ha disvelato un’associazione a delinquere tra le cui fila si annovera la presenza di soggetti appartenenti sia alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista sia di altri legati ad esponenti della criminalità laziale. Ulteriori dettagli saranno forniti nell’ambito di una conferenza stampa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia alle 11, alla presenza del Comandante Provinciale e del Questore.

