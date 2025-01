Ponte sullo Stretto, differita la discussione davanti al Tar del ricorso dei comuni di Reggio e Villa San Giovanni

il caso

ROMA E’ stato confermato nell’udienza che si è appena conclusa davanti ai giudici del Tar del Lazio il differimento della discussione del ricorso amministrativo con il quale il Comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria contestano la Valutazione d’Impatto Ambientale con prescrizioni per il progetto del “Ponte sullo Stretto di Messina”. Come già anticipato ieri, nel corso dell’udienza – lo conferma il legale delle due Amministrazioni, l’avvocato Daniele Granara – è emersa la necessità di impugnare, con motivi aggiunti al ricorso principale, il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali-Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre scorso dichiarativo della conclusione della Conferenza di servizi istruttoria indetta, nonché i verbali della stessa Conferenza. Il differimento dell’udienza è stato formalizzato come «a data da destinarsi». «Il Comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria – si legge in una nota dell’avvocato Granara – seguiranno con attenzione il complesso e lungo procedimento, manifestando avverso ogni atto che dovesse ulteriormente essere adottato la loro ferma opposizione nei confronti di un progetto illegittimo, inutile e dannoso, non solo per le realtà territoriali coinvolte, ma per l’Italia intera».

