Società fallita per «operazioni dolose», un imprenditore cosentino non andrà a processo

il provvedimento

COSENZA La gup del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, in udienza preliminare ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di S.F. (difeso dall’avvocato Mattia Caruso). Il legale ha dimostrato come l’imprenditore fosse estraneo ai fatti contestati e avesse adempiuto alle obbligazioni tributarie e contributive fino alla data di cessazione dalla carica di amministratore della società di vigilanza. L’accusa nei confronti dell’imputato era di aver «cagionato il fallimento di una società per effetto di operazioni dolose». (f.b.)