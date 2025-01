A Palmi un incontro su informazioni interdittive antimafia e controllo giudiziario

giustizia

PALMI Lunedì 25 gennaio, alle ore 15.30, presso la Pinacoteca della Casa della Cultura di Palmi si discuterà di “Informazioni Interdittive Antimafia e Controllo Giudiziario”.

L’evento, organizzato dalla Camera Civile di Palmi in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale della cittadina pianigiana, metterà a confronto le esperienze ed i punti di vista dell’Autorità Prefettizia, della Magistratura Penale ed Amministrativa e dell’Avvocatura per meglio definire i contorni di due istituti che hanno il fine di impedire le infiltrazioni della criminalità nelle attività imprenditoriali ma che, nell’applicazione pratica, entrano spesso in frizione con i diritti di difesa e di libertà di iniziativa economica, entrambi dotati di tutela costituzionale.

Saranno presenti, per porgere gli indirizzi di saluto, il Dott. Piero Viola, Presidente facente funzioni del Tribunale di Palmi, la Dott.ssa Caterina Criscenti, Presidente del TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, il Dott. Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, l’Avv. Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, l’Avv. Francesco Napoli Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Angelo Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’Avv. Vittorio Chindamo, Presidente della Camera Civile di Palmi e l’Avv. Giuseppe Milicia, Presidente della Camera Penale di Palmi

I lavori verranno introdotti dall’Avv. Pasquale Simari della Camera Civile di Palmi che avrà anche il compito di moderare gli interventi della Dott.ssa Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria, del Dott. Stefano Musolino, Procuratore Aggiunto Direzione Distrettuale Antimafia Reggio Calabria, dell’Avv. Oreste Morcavallo, delegato regionale della Società Italiana Avvocati Amministrativisti e autore del volume “L’informazione interdittiva antimafia e lo scioglimento dei Comuni” e dell’Avv. Maria Teresa Santoro, Vice Presidente Camera Penale di Palmi.

A trarre le conclusioni di un dibattito che si preannuncia denso di contenuti e non privo di stimoli critici sarà il Dott. Vincenzo Salamone, Presidente del TAR Campania sede di Napoli.