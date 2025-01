Capotreno aggredito e pc rubato, emanati due fogli di via nel Vibonese

il fatto

VIBO VALENTIA Nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione di reati contro il patrimonio, ed alla repressione di condotte violente e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha emesso diverse misure, volte ad assicurare alla cittadinanza la sicurezza nel territorio della provincia Vibonese.

Sono stati infatti emanati dal Questore della Provincia di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, due fogli di via obbligatorio e due Avvisi Orali di Pubblica Sicurezza, sulla scorta delle valutazioni delle condotte eseguite dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura.

Nello specifico, i primi due provvedimenti sono stati adottati nei confronti di due persone, entrambe con precedenti di polizia, alle quali è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Parghelia per tre anni. Queste disposizioni, basate su proposte redatte da personale della Squadra Volanti della Questura, si sono rese necessarie allorché i soggetti, risultati all’esito di un controllo entrambi sprovvisti di biglietto ferroviario, sono stati fatti scendere dal treno, ed uno di essi ha colpito al volto il capotreno.

Datisi alla fuga, sono stati rintracciati poco dopo da personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea, e, a seguito di perquisizione, trovati in possesso di un pc portatile risultato oggetto di furto, per il quale sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. Per uno di essi è scattata la segnalazione alla Prefettura per la violazione dell’art. 75 del d.P.R. 309/90, poiché trovato in possesso di grammi 0,1 di marijuana.

Visti i presupposti di pericolosità in ordine alla condotta tenuta, e non essendo stati in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza sul territorio del Comune di Parghelia, il Questore ha disposto l’immediato allontanamento dei soggetti e l’emanazione dei relativi provvedimenti negativi.

Sono stati inoltre emessi due provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di due soggetti, entrambi con precedenti penali, che, reiterando condotte delittuose, sono stati formalmente avvisati dal Questore a cambiare condotta ed adottare, per il futuro, un comportamento conforme alla legge.

