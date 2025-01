Detenzione e spaccio di droga, arrestate due persone nel Cosentino

le operazioni

ACRI I militari della Stazione Carabinieri di Acri e dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Rende hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un diciottenne di Corigliano Calabro che, a seguito di una perquisizione domiciliare in località “Cantinelle”, è stato trovato in possesso di quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e del denaro contante presunto provento dello spaccio.

La perquisizione è scattata dopo che una pattuglia della Stazione di Carabinieri di Acri, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel paese di Sant’Angelo, aveva già fermato e tratto in arresto in flagranza di reato – un 32enne già noto alle forze dell’ordine, sulla cui persona i militari hanno rinvenuto venti involucri di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi, oltre a denaro contante presunto provento di un’attività di spaccio; il controllo si è quindi esteso al domicilio del 32enne, in cui il figlio della sua attuale compagna ha subito insospettito gli investigatori dirigendosi nella propria camera, dove, all’interno dell’armadio, aveva occultato l’ingente quantitativo di marijuana che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 3.000 euro.

Su disposizione delle Autorità Giudiziarie di Cosenza e Castrovillari, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione.

