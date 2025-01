Fondi del Decreto Caivano per la riqualificazione sociale, la Calabria al tavolo di Palazzo Chigi

l’incontro

ROMA A Palazzo Chigi gli incontri, presieduti dal Sottosegretario Alfredo Mantovano, sull’attuazione del piano straordinario di riqualificazione sociale dei Comuni di Rozzano (Milano), Orta Nova (Foggia), Rosarno e San Ferdinando (Reggio), e del quartiere San Cristoforo di Catania. Si tratta delle altre aree territoriali ad alta vulnerabilità sociale che – con i quartieri Alessandrino-Quarticciolo di Roma, Scampia-Secondigliano di Napoli e Borgonuovo di Palermo, al centro degli incontri svolti ieri – rientrano nel decreto legge numero 208, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre scorso, il cosiddetto Decreto Caivano. Anche le riunioni di oggi, alle quali seguiranno già la prossima settimana i necessari tavoli tecnici, sono state convocate dal Governo per ascoltare le proposte provenienti dai territori, per giungere poi alla sintesi e alla concretizzazione degli interventi. Agli incontri partecipano tra gli altri il commissario straordinario, Fabio Ciciliano, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, i vertici di Sport e Salute e Invitalia. Presenti inoltre: il vicesindaco di Rozzano, Maria Laura Guido, i sindaci di Rosarno, Pasquale Cutrì, di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, di Catania, Enrico Trantino, e i commissari straordinari del Comune di Orta Nova; i prefetti di Milano, Claudio Sgaraglia, di Foggia, Roberto Venneri, di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, di Catania, Maria Carmela Librizzi; i delegati del presidente della Regione Lombardia, il segretario generale della Regione Puglia, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto (con Mantovano in una foto d’archivio). Il Decreto Caivano prevede stanziamenti per 180 milioni da distribuire per le varie aree considerate.

