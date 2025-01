Tirocinanti e precari calabresi, la Regione lancia nuove misure per l’inclusione e la stabilizzazione

lavoro

CATANZARO La Regione Calabria conferma il suo impegno nei confronti dei tirocinanti d’inclusione sociale, ribadendo la volontà di garantire loro una prospettiva lavorativa stabile, senza ricorrere a ulteriori proroghe. Durante un incontro tenutosi ieri alla Cittadella, il governatore Roberto Occhiuto, accompagnato dall’assessore Giovanni Calabrese e dai dirigenti regionali, ha rassicurato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, affrontando le problematiche legate ai circa 4.000 precari attualmente coinvolti in progetti di tirocinio.

Occhiuto ha sottolineato che la Regione sta lavorando per garantire ai tirocinanti opportunità concrete attraverso misure che puntano a una maggiore stabilità. In questo contesto, si prevede che tutte le iniziative destinate a rafforzare la posizione dei tirocinanti e a garantire loro una prospettiva a lungo termine confluiscano presto in un accordo-quadro tra la Regione e i sindacati. Il fine è quello di creare un sistema più organico e duraturo.

Il governatore calabrese ha anche annunciato di voler portare in Giunta, in tempi rapidi, una delibera finalizzata a stanziare risorse per uno “scivolo pensionistico” per tutti i lavoratori over 60, appartenenti anche ad altri bacini di precariato. L’iniziativa, che dovrebbe riguardare circa 1.100 persone, avrà un costo di circa 25 milioni di euro a carico della Regione e prevede l’erogazione di un assegno di inclusione sociale fino al raggiungimento della pensione.

Questa misura è vista come un supporto importante per chi, a causa della precarietà lavorativa, ha visto ridursi le proprie prospettive di stabilizzazione nel mondo del lavoro. Tuttavia, i sindacati, pur accogliendo positivamente l’iniziativa, hanno richiesto precise garanzie riguardo al rifinanziamento della misura per gli anni successivi.

