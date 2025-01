Gol e spettacolo, la Pirossigeno Cosenza ferma sul 4-4 la L84

futsal

COSENZA Gara ad alto contenuto di spettacolarità al PalaMaggiore di Leinì tra L84 e Pirossigeno Cosenza. Fin dai primi minuti di gioco le squadre si affrontano a viso aperto e ne vengono fuori subito gol ed emozioni. I lupi di mister Tuoto rispondono colpo su colpo agli avversari e puntualmente riescono a rispondere alle marcature dei verdeneri fino al definitivo 4-4 firmato da Mateus a poco più di un minuto dal termine. Con questo, preziosissimo pareggio, i rossoblù allungano la striscia positiva a quattro risultati utili consecutivi.

Il match

Passa subito la L84 con la conclusione fulminea di Cuzzolino. Reagiscono i rossoblù con l’azione manovrata che porta Trentin a sfidare Tondi, bravo a coprire lo specchio e a sventare la minaccia. Doppia miracolosa parata di Del Ferraro che dice di no a stretto giro di posta sia a Rescia che a Murilo. Ci prova Cabeça al 5′ ma il portiere di casa blocca a terra. È il preludio al gol del pari siglato da Gabriel, ben appostato a spingere in rete l’assist al bacio di Cabeça. I padroni di casa però tornano nuovamente in vantaggio: protagonista ancora Cuzzolino. Ci pensa Cabeça a ristabilire immediatamente la parità trasformando un calcio di rigore. Palo colpito da Josiko al 10′. Su un errore in fase dei disimpegno dei rossoblù Rescia fa 3-2. Con questo risultato le squadre vanno al riposo. I lupi prendono possesso delle operazioni in apertura di ripresa e Cabeça testa subito i riflessi di Tondi. Il goleador rossoblù ci riprova all’8′ dalla grande distanza ma è sfortunato perché la sfera termina davvero di poco fuori. La Pirossigeno è in palla e raggiunge per la terza volta sul pari i verdeneri grazie a Gustavo Bavaresco, giunto al sesto centro stagionale. Provvidenziale Pedrinho al 14′: l’ultimo arrivato in casa Cosenza si sostituisce a Del Ferraro sulla linea di porta e salva i suoi dalla capitolazione. Poco dopo la direttrice di gara assegna un penalty ai padroni di casa per un dubbio fallo su Cuzzolino, che si prende la responsabilità di calciare e fa centro. Ultimi minuti di gioco particolarmente vibranti. Mister Tuoto decide di rischiare il powerplay e la scelta paga perché Mateus firma il punto del 4-4. Il brasiliano regala un dispiacere ai suoi ex tifosi ma fa felici quelli rossoblù perché vale un pari preziosissimo.

Il tabellino

L84 TORINO-PIROSSIGENO COSENZA 4-4 (pt 3-2)

L84: Tondi, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Murilo. De Rienzo, Tuli, Siqueira, Wellington, Mendes, Pasculli. All. Paniccia

COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Trentin, Bavaresco, Jefferson. Adornato, Gabriel, Mateus, Felipinho, Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Tuoto

ARBITRI: Martina Piccolo di Padova, Carlotta Filippi di Bergamo. CRONO: Chiara Perona di Biella

MARCATORI: 00’32” pt, 06’33” pt e 14’44” st rig. Cuzzolino (L), 05’15” pt Gabriel (C), 07’14” pt rig. Cabeça (C), 10’56” pt Rescia (L), 11’37” st Bavaresco (C), 18’25” st Mateus (C)

NOTE: Gara disputata al PalaMaggiore di fronte a circa 300 spettatori. Ammoniti: 10’20” pt Murilo (L), 18’23” pt Bavaresco (C), 13’01” st Restaino (C), 13’01” st Trentin (C)