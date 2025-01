TikTok, la Corte Suprema conferma il ban. Trump: «Sceglierò io»

il caso

La Corte Suprema ha stabilito all’unanimità che il Congresso ha agito in modo costituzionale quando ha richiesto alla cinese ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio o far fronte al divieto dell’app negli Stati Uniti. La decisione dei saggi apre al possibile bando della piattaforma, che negli Usa vanta 170 milioni di utenti, da domenica, alla vigilia dell’insediamento di Donald Trump. Nelle ultime settimane si sono rincorse indiscrezioni sul futuro di TikTok, inclusa la possibile vendita dell’app a Elon Musk. Una delle strade possibili per far continuare a operare TikTok è quello di un ordine esecutivo da parte di Trump che le consenta di restare attiva mentre si cercano nuovi acquirenti. L’ordine a cui il presidente-eletto sta pensando sospenderebbe il divieto e consentirebbe a TikTok e all’amministrazione di guadagnare tempo e trovare una soluzione. Trump aveva chiesto alla Corte Suprema di concedergli tempo per risolvere la questione una volta insediato. Il presidente eletto Donald Trump ha detto alla Cnn che la decisione sul futuro dell’app TikTok spetterà a lui, ma non ha fornito dettagli sui passi che intraprenderà. «Alla fine spetta a me, quindi vedrete cosa farò», ha detto Trump in un’intervista. «Il Congresso mi ha affidato la decisione, quindi sarò io a prenderla», ha aggiunto.

