CATANZARO Un evento gratuito dedicato a “The Boss”, Bruce Springsteen. Una serata imperdibile di musica dal vivo, storia e narrativa intitolata “This Hard Land: l’America di Bruce Springsteen” si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 20.30, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro. La serata vedrà protagonista la Tchaikovsky Pop Rock Band, diretta da Sonia Addario, docente di Canto Pop-Rock del Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese. Ad arricchire l’evento, interverrà Giuseppe Leotta, docente di Diritto dello spettacolo del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, e grande conoscitore dell’opera di Springsteen, che accompagnerà l’esecuzione dei brani con riflessioni storiche e musicologiche sull’opera del leggendario cantautore. L’organizzazione è curata dal Lions Club Catanzaro Host, in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky, IDEAS (Istituto per il Diritto ed Economia delle Arti e dello Spettacolo) e il Corso di dottorato del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il Lions Club, presieduto dal dottor Pietro Maglio e supportato dal segretario avvocato Vincenzo Gallo, ha reso possibile l’accesso gratuito. Il service è stato curato dalla dottoressa Marika Biamonte, socio e consigliere. Il programma include capolavori come Thunder Road, Born to Run, Born in the USA, The Ghost of Tom Joad e Land of Hope and Dreams. La musica di Springsteen intreccia narrazione e melodia per raccontare sogni, sfide e contraddizioni di un’America autentica. La poetica di Bruce Springsteen rappresenta uno straordinario strumento per comprendere gli Stati Uniti contemporanei, intrecciando musica e narrazione per raccontare le sfide, i sogni e le contraddizioni di un’intera nazione. Attraverso le sue canzoni, Springsteen ha esplorato temi universali come il lavoro, la famiglia, l’identità e l’aspirazione a una vita migliore, offrendo uno sguardo profondo sulle lotte quotidiane della classe operaia americana. Le sue storie di confini, marginalità e speranza riflettono il cuore pulsante di un’America spesso lontana dai riflettori, ma intrisa di forza d’animo e umanità, immortalate in un viaggio musicale e poetico che diventa una chiave di lettura per comprendere non solo il passato, ma anche le dinamiche sociali e culturali del presente. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire la poetica di Springsteen, le cui storie di speranza e resilienza offrono una chiave per comprendere sia il passato sia le dinamiche attuali. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura americana.

