Crisi Cosenza, Alvini in bilico e la vendita del club: stasera torna Milicchio con “I Fatti del calcio”

COSENZA Torna stasera alle 20.40 l’appuntamento sportivo del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75) con “I fatti del calcio” condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. Ampio spazio, come sempre, al Cosenza calcio alle prese con una crisi societaria e di risultati senza fine. E poi il calciomercato, ancora sottotono nonostante la conclusione della sessione invernale si stia avvicinando, la trattativa per la vendita del club tra il patron rossoblù Eugenio Guarascio e alcuni imprenditori cosentini (con sullo sfondo un fondo arabo) che sembrerebbero essere tornati alla carica dopo un paio di settimane in cui la possibilità di acquisto sembrava tramontata. Sì parlerà, ovviamente, anche del tecnico dei Lupi Massimiliano Alvini messo in discussione dalla proprietà dopo l’ennesima battuta d’arresto della sua squadra a Cremona. Anche in questa circostanza saranno diversi gli ospiti illustri presenti in puntata, dall’ex calciatore del Cosenza Luciano De Paola, ai giornalisti cosentini Eliseno Sposato e Francesco Pirillo, fino ad arrivare a Sandro Mosca di Tuttosport e all’allenatore Carmine Gautieri, inviati speciali per “I fatti del calcio” sabato scorso allo stadio “Zini” per assistere a Cremonese-Cosenza. Infine la voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta” il vulcanico Felice Arieta.

