Premier Us Acli, Armazem senza freni

futsal

COSENZA Armazem senza freni. Anche quest’anno la squadra del tecnico Nardi sembra non avere rivali, in attesa di capire come vivranno l’effetto playoff, introdotti per la prima volta nel regolamento. La capolista ha superato per 6-3 Soccer San Pietro (4 Francesco Nardi, Gallo, Gervasi; 2 Caputo, Sicilia). La Roglianese seconda della classe non molla la presa e supera San Luca con un sonoro 4-0, trascinata da uno Stefano Stumpo scatenato (tripletta). Di Garofalo l’altro gol.

Nel match più equilibrato della giornata, Esaro United ha avuto la meglio sulla Real Cannuzze per 3-2 (Mazzei, Leone, Coscarelli; Rubinacci, Mazzuca). Importante vittoria esterna anche per la Giovanile Bianchi, che si è imposta per 4-3 contro un’indomita Don Marano (2 Bianco, Traverna, Mancuso; Bruno Massimilla, Gargiullo). Il successo ha permesso alla squadra ospite di guadagnare punti preziosi nella corsa alle posizioni centrali della classifica. Infine, Calabria Young ha superato con un netto 6-3 l’Oratorio San Nicola (Cosentino 4, 2 Salerno; 2 Orrico, Russo).

Classifica Premier:

Armazem 30, Roglianese 24, Esaro United 21, Soccer San P 15, Real Cannuzz 15, Spezzano C5 14, Giov Bianchi 13, Don Marano 12, Calabria Young 10, San Luca C5 9, OSN 0.

Classifica marcatori:

Massimilla F. (Don Marano) 25 gol, Nardi F. (Armazem) 24 gol, Cortese E. (Armazem) 21 gol, Marasco P. (Spezzano C5) 18 gol, Brecchi R. (Real Cannuzz) 12 gol, Stumpo S. (Roglianese) 12 gol, Zicarelli D. (Soccer San P) 12 gol, Paulo C. (Esaro United) 12 gol, Caputo G. (Soccer San P) 11 gol, Piccoli G. (Giov Bianchi) 10 gol, Bianco G. (Giov Bianchi) 10 gol, Marasco A. (Giov Bianchi) 10 gol, Gallo F. (Armazem) 9 gol, Sicilia E. (Soccer San P) 9 gol, Minervini S. (Don Marano) 9 gol.

Sei squadre in quattro punti. Il campionato di Championship è davvero uno spettacolo, in attesa che San Giorgio Futsal recuperi la partita contro Castiglione Cosentino.

Conflenti si prende la vetta momentaneamente dopo aver battuto per 4-2 Esaro United (3 Gagliardi, Vennera; Madera, Siciliano). Entusiasmo, bollicine, agonismo ma anche tanti sorrisi nel derby di Casali del Manco tra Polisportiva e Sporting finita 6-4 (3 Reda, 2 Rota, Salatino; 2 Franco, 2 Cavallaro). Mongrassano ha ottenuto una vittoria casalinga perentoria per 3-0 contro Nuova Celico (De Biase, Bosco, Antonucci).

Il match equilibratissimo tra Capitano e Lattarico C5 è terminato con un pareggio 4-4 (2 Passarelli, Aggazio,, autogol; 2 Bartucci, 2 De Luca).

Infine, FC Cutura C5 ha prevalso su Accademia C5 con un pirotecnico 11-7 (4 De Luca, 2 Talarico, 2 Cannataro, D’Addino, Trotta, Plastina; 3 Magliari, 2 Spadafora, Rija, autogol).

Classifica attuale: Conflenti 21, Polisportiva Casali del Manco 21, Mongrassano 20, San Giorgio 19*, Fc Cutura 18, Sporting Casali del Manco 17, Castiglione Cosentino Futsal 12, Accademia C5 7, Lattarico C5 7, Esaro United Next Gen 4, Futsal Capitano 4, Nuova Celico 2, Nuova Celico 2.

Classifica marcatori: Gagliardi S. (Conflenti Trekking) 23 gol, Bruno G. (FC Cutura C5) 21 gol, Puia E. (Castiglione Cosentino) 20 gol, Reda E. (Casalesi) 18 gol, De Luca M. (FC Cutura C5) 16 gol, Covelli G. (Sporting CM) 16 gol, Bruno A. (San Giorgio Futsal) 14 gol, Cavallaro S. (Sporting CM) 11 gol, Siciliano E. (Esaro United NextGen) 10 gol, Rota G. (Casalesi) 10 gol, Trotta F. (Lattarico C5) 9 gol, Vescio F. (Conflenti Trekking) 9 gol, Bosco L. (Mongrassano) 9 gol, Principe E. (Castiglione Cosentino) 8 gol, De Luca G. (Lattarico C5) 8 gol.