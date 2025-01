Anas consegna i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla SS 106 a Calopezzati – VIDEO

viabilità

COSENZA Questa mattina Anas ha consegnato all’impresa esecutrice i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 106 ‘Jonica’, nel territorio comunale di Calopezzati, in provincia di Cosenza. L’appalto ha un importo complessivo di circa 1 milione e 700 mila euro ed è stato aggiudicato all’impresa DRG s.r.l. con sede a Cotronei (KR).

L’intervento, che prevede la realizzazione di una rotatoria, in sostituzione dell’attuale svincolo in prossimità del km 317,050, agevolerà il flusso veicolare in un tratto caratterizzato da elevati volumi di traffico.