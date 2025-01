Avs mette radici anche in Calabria: nasce il coordinamento regionale – NOMI

dai partiti

LAMEZIA TERME Nasce il coordinamento regionale di Avs: lo start a Lamezia Terme nel corso della riunione dei gruppi dirigenti regionali di Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana. A riferirlo una nota. Del coordinamento regionale anno parte: Alessia Alboresi, Giuseppe Campana, Maria Pia Funaro, Iolanda Magliari, Gianpiero Menniti, Fortunato Petrolo, Fernando Pignataro, Gerardo Pontecorvo, Elisa Romano ed Elisabetta Treccozzi. «All’incontro, al quale hanno partecipato tutte le realtà territoriali, si è ribadito – prosegue la nota – che l’Alleanza Verde e Sinistra è un progetto politico che, fermo restante l’autonomia dei due partiti che l’hanno fondata, ha definito un programma, un percorso ed un orizzonte politico comune. Queste motivazioni si sommano agli ottimi risultati elettorali, sia delle elezioni politiche, che di quelle europee e delle ottime performance delle competizioni regionali e comunali che si sono tenute negli ultimi mesi. Tutto questo consegna al gruppo dirigente calabrese un investimento importante con il quale costruire un protagonismo dell’Alleanza nelle future sfide che si dovranno affrontare da qui in avanti. Si è convenuto che per meglio attrezzarsi a tutti i livelli occorre un percorso di consolidamento e radicamento nel territorio, che mette insieme pratiche organizzative ed iniziative mirate sulle problematiche territoriali, senza tralasciare l’importante mole di lavoro di opposizione, informazione e proposte alternative che il gruppo dirigente nazionale e i gruppi parlamentari stanno facendo nel Paese, in contrasto alle politiche divisive, discriminatorie, liberticide e classiste della destra di governo. Per questo – si legge nella nota – da un lato si è deciso di costituire il Coordinamento regionale di Avs (successivamente quelli provinciali), dare priorità ad alcune tematiche con iniziative e manifestazioni a partire dall’emergenza sanitaria e ambientale di Crotone, alla questione delle infrastrutture e del sistema dei trasporti cancellata dal programma di governo che continua a propinare e ad investire sul Ponte sullo Stretto, i diritti universali, come quello alla salute e all’istruzione, messi seriamente in discussione dalle politiche governative. L’assemblea ritiene necessario incontrare in tempi rapidissimi la Cgil regionale della Calabria, in vista di una larga mobilitazione a sostegno dei referendum sulle tematiche del lavoro e della cittadinanza». Avs – aggiunge la nota – «intende sollecitare le forze politiche progressiste, i Movimenti e le Associazioni per accelerare i tempi di un confronto per costruire un progetto di alternativa ad un governo regionale inconcludente, che non affronta e risolve le tante emergenze e problematiche strutturali del territorio, e un fronte ampio di forze che facciano del rinnovamento e della discontinuità i punti di forza di nuove pratiche di governo della Calabria. Inoltre, una delegazione nutrita di amministratori di Avs e di area, insieme ai dirigenti regionali e provinciali, parteciperanno alla Conferenza degli eletti che si terrà a Napoli il 22 e 23 febbraio. Avs della Calabria organizza per sabato 25 Gennaio, in occasione del “Green Energy Day” – Giornata della Rivoluzione energetica un flash-mob nella mattinata a Corigliano-Rossano, con conferenza stampa, volantinaggio, informazione sulla natura e le finalità della manifestazione».

