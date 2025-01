Alimena: «Intitolare il Planetario di Cosenza a Franco Piperno»

l’intervento

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttrice,

mi permetto attraverso di Lei di raccogliere l’appello di Paride Leporace, apparso sul Suo giornale il 23/01/25, di intitolare il Planetario di Cosenza a Franco Piperno. Tale appello, che recepisce una richiesta all’Amministrazione e al Consiglio Comunale dapprima apparsa in una lettera vergata da diversi concittadine e concittadini della nostra comunità sul Quotidiano del Sud il 22 gennaio e poi divenuta una petizione online, promossa dalla già sindaca Eva Catizone, che ha già più di 500 firmatari, potrebbe, se non trovasse la corretta via amministrativa, non trovare giusto accoglimento. Infatti, il Planetario di Cosenza, nato da una passione più che solo da una idea, di Franco Piperno durante la sindacatura Mancini e poi, attraverso le successive sindacature Catizone, Perugini e Occhiuto, trovato forma compiuta, è stato già intitolato il 05/04/19 con delibera di giunta n.41/2019 a Giovan Battista Amico. Tale intitolazione all’insigne astronomo, matematico e filosofo cosentino dei primi del 1500, probabile accademico cosentino, studioso in Padova, le cui opere furono pubblicate a Venezia e Parigi, amico e coevo di Bernardino Telesio, “utopista” delle scienze morto giovane come “chi è caro agli dei” nel difendere le sue idee aristoteliche e copernicane dagli invidiosi tolemaici sono certo – la cui vita è stata sapientemente narrata da Corigliano Martirano nel 2007 nella pubblicazione “L’Arco di Ulisse. Vita ed opere di Giovanni Battista Amici” – non può non essere stata ignorata anzi, ho notizia, addirittura suggerita dall’altrettanto insigne e visionario astronomo e politico dei nostri tempi, Franco Piperno. O comunque, mi rassicura il fatto che lo stesso Franco non si sia opposto mai a tale intitolazione. Tale sostituzione di un nome coraggioso e illuminato con un altro nome altrettanto coraggioso e illuminato recherebbe torto ad entrambi e sarebbe, pertanto sconveniente. Né loro, a mio parere’ lo vorrebbero. Mi permetto, allora, di suggerire di suggellare tale sodalizio ideale tra i due, portando a realizzazione e intitolando a Franco Piperno il Parco delle Scienze. Il Parco delle Scienze, che sarà realizzato nell’area compresa tra il Planetario Giovan Battista Amico e il ponte di Calatrava, è un progetto del Piano Periferie del Comune di Cosenza che realizzerà una piazza attrezzata per attività ricreative, eventi culturali e laboratori didattici e tematici per ragazze e ragazzi, attorno e a completamento della zona di ubicazione del Planetario stesso e intitolare tale nuova, avveniristica piazza scientifica e divulgativa a Franco Piperno, mi dice il cuore, essere il modo forse più efficace per onorarne la memoria. Come si conviene da parte di una città e una comunità cui tanto ha dato e ancora avrebbe da dare. Se tale mia proposta dovesse trovare accoglimento da parte di voi tutti, proponenti a diverso titolo, sarà mia cura proporlo in qualità di consigliere comunale in sede istituzionale.

*Capogruppo Pd Comune di Cosenza

