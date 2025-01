Nel 2030 circa 700.000 pensionamenti nella Pa. «Urge un piano assunzionale»

la proposta

CATANZARO «Come Funzione Pubblica Cgil Area Vasta Cz Kr Vv abbiamo presenziato all’inaugurazione dell’anno Giudiziario, come in altri distretti d’Italia ha organizzato un presidio Sit-In a 50 metri dal palazzo per esprimere vicinanza ai precari Giustizia che lavorano da circa tre anni presso gli uffici giudiziari d’Italia». E’ quanto si legge in una nota a firma del sindacato.

«Dopo aver ascoltato la relazione, molto interessante, della Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e l’intervento di pari passo del Procuratore Generale su tutte le problematiche del distretto con sette Tribunali e sette Procure, in riferimento ai processi e maxiprocessi che dovranno svolgersi fuori regione a causa della non disponibilità dell’aula Bunker causa dell’alluvione di pochi mesi fa, come Organizzazione Sindacale siamo fortemente preoccupati sul futuro di tutto il sistema giudiziario, che registra una carenza di organico sia di magistrati che di personale giudiziario. Nonostante le assunzioni attraverso i concorsi degli ultimi anni a causa dei pensionamenti, in molti hanno già lasciato gli uffici giudiziari perché vincitori di altri concorsi, e tutto ciò determina una scopertura di organico in diverse qualifiche, con criticità e sofferenza su tutti gli uffici. Siamo dell’avviso che il Ministero Giustizia, un tempo il fiore all’occhiello di tutto il comparto delle Funzioni Centrali, non è più considerato un ministero attrattivo, infatti è fermo ad un ordinamento da 15 anni vecchio e obsoleto, che non prevede prospettive di crescita, posizioni organizzative e condizioni migliorative per le lavoratrici e lavoratori attraverso i passaggi verticali nell’area successiva per come prevede il contratto collettivo 2019/2021, ancora inattuato nel ministero», si legge ancora.

«A parere di questa Organizzazione Sindacale, il Ministero Giustizia ha la necessità di innovarsi cambiando modalità di lavoro e questo non può che essere “L’ufficio del Processo”.

Come Funzione Pubblica Cgil riteniamo, in primo luogo, che sia fortemente necessario procedere alla valorizzazione del personale a tempo indeterminato, utilizzare mediante scorrimento di tutte le graduatorie a partire dall’area A1 all’area Assistenti, procedere a stabilizzare tutti i precari del Pnrr a tempo determinato e Part-Time a 18 ore prossimi alla scadenza.

Nel 2030 saranno 700.000 i pensionamenti nella Pubblica amministrazione, quindi urge un piano assunzionale per migliaia di lavoratori, a partire dalla Giustizia che ha la necessità da subito di stabilizzare almeno 12.000 unità per far fronte alle scoperture di organico. In conclusione come Cgil confermiamo la nostra piena vicinanza alle lavoratrici e lavoratori a partire dai tirocinanti, tis e precari di tutti i settori e rassicurando che nessuno sarà lasciato da solo». (redazione@corrierecal.it)

