Emanuela Orlandi, giallo all’Archivio di Stato: spunta un fascicolo vuoto

il caso

Giallo all’archivio Centrale dello Stato. Un fascicolo su Emanuela Orlandi proveniente dal Ministero dell’Interno è stato ritrovato vuoto come ha potuto prendere atto lo stesso presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, il senatore Andrea De Priamo. Come ricostruito da Simona Greco, funzionaria dell’Archivio e responsabile della Sala Raccolte speciali, questo fascicolo è stato versato dal Ministero dell’Interno all’Archivio centrale nel 2017 per effetto della direttiva Renzi sulla desecretazione delle stragi.

