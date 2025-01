Zes unica del Mezzogiorno, sprint della Calabria: sono 24 finora le autorizzazioni rilasciate

il dato

ROMA Sprint della Calabria nelle Autorizzazioni Uniche della Zes. Secondo le stime realizzate da Teha Group nell’ambito dell’iniziativa “Verso Sud”, a partire dall’1 gennaio 2024 – data in cui la Zes Unica ha sostituito le 8 Zone Economiche Speciali precedenti – si è assistito a un aumento del +50,5% nelle Autorizzazioni Uniche (Au) rilasciate e del +21,2% negli investimenti derivanti dalle Au; un incremento del +71,8% nell’avanzamento della spesa infrastrutturale di competenza della struttura di missione Zes Unica, la quale ha raggiunto i 23,9 milioni di euro. In particolare, delle 420 Autorizzazioni Uniche mappate dall’entrata in vigore della Zes Unica, 322 sono state rilasciate tra agosto e dicembre 2024 (76,7% del totale). Contestualmente, negli ultimi 5 mesi di attività si concentrano il 77,7% degli investimenti autorizzati, il 75,3% delle ricadute occupazionali attivate e l’85,8% dell’avanzamento della spesa infrastrutturale. Infine, da marzo ad ottobre 2024 i tempi medi di rilascio delle Autorizzazioni Uniche si sono ridotti di circa 6 volte.

Cresce il Sud

La Campania resta la regione in testa con 221 Au rilasciate, di cui l’85,6% tra agosto e dicembre. Netta accelerazione anche per la Puglia (75 Au rilasciate) e la Calabria (24 Au rilasciate), dove l’iniziativa “Verso Sud” farà tappa il 6 febbraio all’ Università della Calabria per un tavolo di lavoro di discussione sull’attrazione degli investimenti con le imprese alla presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Prevista alla quarta edizione del Forum “Verso Sud” – che si terrà a Sorrento il 16 e 17 maggio – la presentazione del primo report completo di analisi di impatto della Zes Unica, con indicazione dei settori trainanti per area geografica e della coerenza rispetto al Piano strategico approvato il 31 ottobre 2024.

La piattaforma

“Verso Sud” è una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale lanciata nel 2022 da Teha Group con il Patrocinio della Presidenza dei Ministri. L’ultima edizione è stata realizzata in partnership con la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (Cise), Intesa Sanpaolo, Coldiretti, Edison, Gruppo Adler, Gruppo Mcc e Mediocredito Centrale. In questa occasione, istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico e della ricerca hanno l’opportunità di discutere le traiettorie di sviluppo del Sud Italia alla luce delle sfide e delle direttrici strategiche che interessano la macro-regione del Mediterraneo Allargato.

