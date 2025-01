la tragedia

NAPOLI Dalle 19.40, sulla linea Napoli – Paola, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Battipaglia per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. E’ quanto fa sapere Rfi. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. L’incidente ha prodotto effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 90 minuti.