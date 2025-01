Politiche di sviluppo, unità d’intenti tra Unindustria Calabria e Regione

il confronto

CATANZARO Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, accompagnato dal direttore di Unindustria Calabria, Dario Lamanna, e il presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, sono tornati a incontrarsi per fare il tagliando alle iniziative di sostegno allo sviluppo socioeconomico della Calabria nate dal confronto e dalla reciproca collaborazione istituzionale. A distanza di neanche due anni dal lancio di “Agenda Calabria” – ha spiegato Ferrara al termine dell’incontro -, le azioni di politica economica che, grazie alla profonda unità d’intenti con il presidente Occhiuto e alla proficua collaborazione degli assessori regionali, sono state attivate cominciano a restituire i primi, importanti risultati. Nella riunione odierna, infatti, il follow up che abbiamo effettuato rispetto ai tanti bandi già conclusi e a quelli ancora in itinere ci ha restituito indicatori di performance incoraggianti. Penso, per citarne qualcuno, al successo del bando per impianti e macchinari e a quello più recente per Ricerca & Sviluppo (con il coinvolgimento degli Atenei) che hanno richiesto un ampliamento delle risorse inizialmente messe a disposizione a dimostrazione di come ci siano tante imprese calabresi che hanno voglia di evolversi, di investire, di crescere in ammodernamento tecnologico, qualità e innovazione. Inoltre, i bandi dedicati a settori strategici come quello sulla qualificazione dell’offerta turistica, non solo rispondono a esigenze di sviluppo vocazionali, ma orientano questo sviluppo verso target specifici, sottendendo quindi a una visione di lungo periodo determinante per dare solidità agli investimenti delle imprese». L’incontro è servito a ribadire l’impegno reciproco sul miglioramento delle condizioni di contesto, in particolare su infrastrutture, aree industriali e mobilità, con un focus sulla portualità da diporto. Mentre proseguono i lavori su SS106 ed elettrificazione della linea ferroviaria jonica, l’attenzione di Unindustria e Regione Calabria è rivolta all’Alta Velocità: «Il presidente Occhiuto condivide la nostra sensibilità circa l’esigenza di avere una vera linea ferroviaria AV fino a Reggio Calabria – ha aggiunto Ferrara -. L’attenzione è alta e credo che ognuno farà la propria parte per arrivare a garantire questo risultato strategico per tutta la regione. È una questione che attiene fortemente al contesto in cui costruire lo sviluppo sostenibile e pertanto è imprescindibile. Allo stesso modo, lavoriamo a una strategia congiunta sull’attrazione di capitali provenienti da fuori regione e dall’estero ed è una partita che si gioca proprio e soprattutto sulla riqualificazione delle aree industriali». Durante la riunione, particolare attenzione è stata riservata anche alla Sanità (su cui Unindustria a breve presenterà una propria iniziativa) e al tema della rigenerazione amministrativa («Ammodernare e rafforzare gli Enti territoriali è precondizione per la costruzione di politiche di sviluppo socioeconomico efficaci», ha spiegato Ferrara) e sull’imprenditorialità giovanile: «Stiamo ragionando sulla nascita di uno strumento d’impatto che, costruendo cultura d’impresa, permetta ai nostri giovani talenti di dimostrare le loro qualità nella loro regione e arginare l’emigrazione giovanile».

