‘Ndrangheta, tentata estorsione ai danni di un imprenditore edile: 2 arresti nel Crotonese

l’operazione

CROTONE Avrebbero tentato di estorcere denaro a un imprenditore edile di Strongoli, in provincia di Crotone, ricorrendo al metodo mafioso. È per questo che, stamattina, i carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno arrestato due persone – di cui una già condannata in precedenza poiché affiliata al contesto ‘ndranghetista strongolese -, per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. I fatti si sarebbero verificati tra il 26 novembre e il 12 dicembre 2024. All’esito dell’attività d’indagine, coordinata della Dda di Catanzaro e delegata ai militari del Comando provinciale Carabinieri di Crotone Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, è emerso come i due indagati avrebbero tentato più volte di estorcere denaro all’imprenditore edile, impegnato nello svolgimento di alcune commesse pubbliche e di diversi lavori privati. Almeno tre gli episodi, ricostruiti dagli investigatori anche attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza, in cui i due avrebbero preteso dalla vittima la somma di 3mila euro, a titolo di estorsione per i lavori in fase di esecuzione. Entrambi si trovano attualmente nel carcere di Catanzaro.

