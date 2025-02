Bambini maltrattati e ricoverati a Cosenza, c’è un terzo indagato: è il compagno della madre

il caso

COSENZA E’ iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della mamma dei bambini ricoverati a Cosenza per maltrattamenti. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni su minori e, al momento, è in carcere per altri reati. I due bambini, di 4 e 2 anni, sono attualmente ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Annunziata. Il bimbo di 4 anni era giunto nel pronto soccorso pediatrico di Cosenza, nei giorni scorsi, dopo che era stato portato prima all’ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza per le sue condizioni. Il piccolo aveva una infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni. Inizialmente è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in via precauzionale. Ora è invece in Pediatria assieme al fratellino di due anni. Quest’ultimo, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, è stato trovato dai carabinieri in casa a Paola in condizioni di salute precarie con lesioni e fratture varie. Ieri, alla mamma e alla nonna è stato notificato un provvedimento di divieto di allontanamento ai bambini. I piccoli sono stati affidati alle cure dei medici e di un’assistente sociale. Il più grande, questa mattina, è stato operato per una frattura e le sue condizioni sono buone. Intanto, proseguono le indagini. (AGI)

